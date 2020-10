Lazio: protocollo Parco di Veio-Lipu per il monitoraggio del lupo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parco di Veio e Lipu collaboreranno nel monitoraggio della presenza del lupo. E' stato infatti siglato un protocollo d'intesa che disciplina una forma di collaborazione nello svolgimento delle attività di monitoraggio della popolazione del lupo che gravità sul territorio del Parco mediante l'utilizzo di fototrappole, rilevamento di tracce e segni di presenza, raccolta di campioni biologici. Le attività di monitoraggio si svolgeranno nel territorio del Parco di Veio e, in funzione delle esigenze di campionamento, anche in aree immediatamente limitrofe. L'attività dei volontari della Lipu, svolta in completa autonomia, avverrà scrupolosamente sotto il coordinamento del servizio naturalistico e del servizio vigilanza dell'Ente Parco anche mediante lo svolgimento delle attività di installazione e controllo delle fototrappole e la compilazione delle schede predisposte dal servizio naturalistico dell'Ente Parco relative a campioni biologici raccolti, immagini e video. "E' una collaborazione importante questa con la Lipu - ha dichiarato in una nota il presidente del Parco di Veio Giorgio Polesi – che non solo ci consentirà di intensificare l'azione di monitoraggio sulla presenza del lupo nel nostro territorio e in quello immediatamente circostante, ma ci consentirà di dare ai cittadini un'informazione più completa e puntuale". (Com)