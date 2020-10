Beatificazione Acutis: Abbiati (Lega), assegnare a Carlo l'Ambrogino d'oro alla memoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Tiziana Vecchio sottolinea che "l'intitolazione di una via o di una piazza rappresenterebbe, da parte di Milano, un significativo omaggio al Beato Carlo Acutis, punto di riferimento per tutti i giovani di oggi, che incarna la santità nell'ordinario. Voglio infatti citare le parole di Federico de Nicolo, 16 anni, studente del suo stesso Liceo Leone XIII: 'Ora lo immagino mentre con le sue sneakers, la sua felpa e i suoi jeans passeggia sorridendo in paradiso, ma mi piace ricordare che quelle stesse sneakers hanno camminato sulla terra, lasciando un segno nella quotidianità delle sue giornate'. Questo il significato nel chiedere un segno nella quotidianità". E Walter Moccia, Consigliere del Municipio 7, che chiosa: "Mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di una testimonianza come la breve vita di Carlo Acutis, una testimonianza fatta di fede, nella quale molti cercano conforto. In una Milano nella quale ancora oggi non c'è posto per gli ultimi e per i quali lui si è tanto adoperato". (Com)