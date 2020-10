Kirghizistan: parlamento approva nomina Japarov come primo ministro e composizione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo del Kirghizistan, il parlamento monocamerale, ha votato oggi, per la seconda volta, la nomina del primo ministro Sadyr Japarov. I parlamentari hanno approvato anche la composizione del governo. Lo riferisce l’agenzia di stampa kirghisa “Akipress”. La votazione odierna si è tenuta in seguito al veto posto dal presidente, Sooronbay Jeenbekov, contro la precedente, del 10 ottobre, in cui una parte dei deputati si era espressa per delega. A quella sessione avevano partecipato solo 50 deputati su 120, ma i vertici del Consiglio supremo avevano dichiarato la sua validità e il raggiungimento del quorum di 61 deputati, in virtù dei voti per delega. Una deputata, Aida Kasymalieva, in un post su Facebook, aveva però ha denunciato l’uso illegale del suo voto definendo “illegale” la seduta. (segue) (Res)