Kirghizistan: parlamento approva nomina Japarov come primo ministro e composizione governo (2)

- La lista dei membri del governo comprende Artem Novikov come primo vicepremier, Ravshanbek Sabirov, Maksat Mamytkanov e Aida Ismailova come vicepremier, Baktybek Amanbaev come capo di gabinetto. I ministeri sono stati assegnati a Sanjar Mukanbetov (Economia), Kyialbek Mukashev (Finanze), Erkinbek Choduev (Agricoltura e industria alimentare), Bakyt Berdaliev (Trasporti), Marat Jamankulov (Giustizia), Ruslan Kazakbaev (Esteri), Ulanbek Niyazbekov (Interni), Boobek Ajikeyev (Situazioni di emergenza), Alymkadyr Beishenaliev (Sanità), Almazbek Beishenaliev (Istruzione e scienza), Ulugbek Kochkorov (Lavoro e sviluppo sociale), Nurjigit Kadyrbekov (Cultura, informazione e turismo). Jirgalbek Sagynbaev presiederà la Commissione di Stato per l’Industria, l’energia e le miniere; Altynbek Ismailov quella per le Tecnologie informatiche e la comunicazione. (segue) (Res)