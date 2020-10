Nagorno-Karabakh: Lavrov, dispiegare forze di pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Nagorno-Karabakh dovrebbero essere schierate delle forze di pace per controllare il mantenimento del cessate il fuoco. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista alle emittenti radiofoniche “Radio Sputnik” e “Komsomolskaja Pravda”. "Nella prima fase, oltre alla liberazione della regione, verranno sbloccati tutti i collegamenti di trasporto, le comunicazioni e i rapporti economici. Le forze di pace dovrebbero venire dispiegate per garantire che non riprendano le ostilità", ha detto Lavrov. Secondo il ministro russo, questo meccanismo dovrebbe funzionare sull’effettiva linea del contatto. (Rum)