Corea del Sud: Chung Euisun nuovo presidente del gruppo Hyundai Motor (2)

- Chung Euisun ha presentato la sua visione di mobilità ecologica. "Realizzeremo diverse soluzioni di mobilità ecologica. I nostri veicoli elettrici saranno sicuri da usare per i nostri clienti e diventeremo leader nel settore. Promuoveranno una vita e un ambiente sani per i nostri clienti". Da quando è entrato in Hyundai Motor nel 1999, Chung ha ricoperto diverse posizioni, diventando vicepresidente esecutivo di Hyundai Motor nel 2002, vicepresidente di Kia Motor nel 2003, presidente di Kia Motor nel 2005 e vicepresidente di Hyundai Motor nel 2009. Nel 2018, quando ha assunto il controllo della gestione del gruppo come vicepresidente esecutivo. Lo scorso marzo è diventato presidente del consiglio di amministrazione di Hyundai Motor. (Git)