Lavoro: Cisl, nei primi 6 mesi del 2020 persi 110mila posti

- Sono 110mila i posti di lavoro persi in Lombardia nei primi 6 mesi del 2020 a causa dell'effetto Covid-19. Di tanto, infatti, è calato il numero degli occupati tra gennaio e giugno di quest'anno, rispetto al 2019. Una diminuzione rilevante, che non si verificava dalla crisi del 2009, che interessa esclusivamente i lavoratori con contratto flessibile, a tempo determinato, in particolare del settore commercio e servizi. E' quanto emerge da una ricerca condotta per conto della Cisl Lombardia, sulla base dei dati Istat e Unioncamere, e presentata questa mattina nel corso dell'esecutivo del sindacato, riunito a Castelnuovo del Garda. "Dopo la sostanziale stabilità registrata nel primo trimestre 2020, nel periodo compreso tra aprile e giugno il pieno dispiegarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria ha determinato un significativo calo del numero di occupati in Lombardia, pari al 2,4 per cento - spiega Elio Montanari, curatore della ricerca -. Una diminuzione rilevante, che viene mitigata dal blocco dei licenziamenti e dall'esplosione della cassa integrazione. Solo a inizio 2021, quindi, si potrà avere un'idea più chiara dell'impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro e sull'economia lombarda". (segue) (Com)