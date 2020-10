Lavoro: Cisl, nei primi 6 mesi del 2020 persi 110mila posti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà degli ultimi 6 mesi s'inseriscono in un contesto economico regionale che nei dieci anni di crisi (2009-2019) ha visto un'accelerazione dei processi di trasformazione della struttura produttiva e del mercato del lavoro, verso una massiccia terziarizzazione, il crescente ingresso delle donne nel mercato del lavoro, sempre più precario. Queste le tre grandi direttrici delle trasformazioni dell'economia lombarda, illustrate dalla ricerca "La struttura produttiva e il mercato del lavoro in Lombardia. Una fotografia del presente e le dinamiche negli anni della crisi (2009-2019)" presentata oggi al gruppo dirigente della Cisl Lombardia. Nonostante resti una regione a forte connotazione industriale, con le industrie manifatturiere che contano ancora quasi il 24 per cento del totale degli addetti lombardi, la composizione dell'occupazione per macro-settori si è quindi modificata nell'arco del decennio, con un incremento percentuale degli occupati nel terziario, che salgono dal 63 per cento del 2009 al 68 per cento del 2019, una riduzione degli occupati nell'industria nel corso del decennio scendono dal 35 per cento al 31 per cento del totale degli occupati. Un'ulteriore prospettiva delle trasformazioni in atto si ricava dalla lettura dei dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie che si riferiscono alle pratiche di avviamento e cessazione dei rapporti di lavoro. (segue) (Com)