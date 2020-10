Lavoro: Cisl, nei primi 6 mesi del 2020 persi 110mila posti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allargando lo sguardo agli ultimi cinque anni (2015-2019) si osserva come la gran parte degli avviamenti al lavoro, il 73,1 per cento, si realizza nelle attività del terziario mentre nelle attività industriali in senso stretto si realizzano, nella media 2015-2019, il 17,6 per cento degli avviamenti. In altri termini delle 7.496 mila pratiche di avviamento al lavoro in Lombardia, registrate negli ultimi cinque anni, 5 milioni e 477mila sono nel terziario, 1 milione e 322mila nell'industria, 500mila nelle costruzioni e 197mila in agricoltura. Guardando alle tipologie contrattuali emerge la forte precarizzazione del mercato del lavoro lombardo negli ultimi cinque anni. Tre lavoratori su 4, nel quinquennio 2015-2019 sono stati avviati al lavoro con forme di contratti flessibili: il 51,5 per cento tempo determinato, il 15,2 per cento somministrazione, il 3,2 per cento contratti a progetto. I contratti a tempo indeterminato sono stati il 26,6 per cento, il 3,3 per cento quelli di apprendistato. Considerando i saldi annuali tra avviamenti e cessazioni, emerge che i saldi positivi che si accumulano nel quinquennio 2015-19 sono +257mila pratiche per i contratti a tempo determinato contro le circa +3000 pratiche di contratti a tempo indeterminato. (Com)