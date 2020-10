Libano-Israele: concluso primo incontro negoziale, il prossimo il 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il primo incontro negoziale tra le delegazioni libanese e israeliane, avvenuto questa mattina a Naqoura, per la definizione dei confini marittimi tra Libano e Israele, paesi formalmente in stato di guerra. Secondo quanto riferisce l’emittente “Al Arabiya” i prossimi colloqui si svolgeranno il 28 ottobre. I colloqui sono cominciati stamani alle 10:00 ora locale (le 09:00 in Italia). I negoziati mediati dagli Stati Uniti si sono svolti presso la sede della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) a Naqoura, sotto l’egida di una squadra della rappresentanza dell'Onu in Libano. Per la parte statunitense è presente David Schenker, vice segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente.(Res)