Grecia: da oggi obbligatorio uso mascherina in tutti i luoghi di lavoro al chiuso

- In Grecia a partire da oggi sarà obbligatorio indossare una mascherina in tutti i luoghi di lavoro al chiuso e nelle aree pubbliche all'aperto dove c'è affollamento. Lo ha annunciato il viceministro della Protezione civile Nikos Hardalias, sottolineando che la misura si applica in tutto il Paese indipendentemente dai livelli di trasmissione del coronavirus a livello locale. L'epidemiologo e membro della task force greca per il coronavirus Gkikas Magiorkinis ha affermato che ottobre sarebbe un “mese difficile” a causa dell'abbassamento delle temperature che potrebbe portare a un picco nei casi. "Se rimaniamo a questo livello, stiamo bene", ha spiegato Magiorkinis. Ieri le autorità sanitarie hanno annunciato 408 nuovi casi da coronavirus e sei decessi, portando il numero totale di casi dall'inizio della pandemia a 23.060 e il bilancio delle vittime a 462. Dei nuovi contagi, 170 erano in Attica. (Gra)