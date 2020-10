Nagorno-Karabakh: Lavrov, non condividiamo posizione turca su possibile soluzione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non condivide le opinioni della Turchia sulla possibilità di una soluzione militare al conflitto in Nagorno-Karabakh. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, alle emittenti radiofoniche “Radio Sputnik” e “Komsomolskaja Pravda”. "Non possiamo condividere le dichiarazioni secondo cui esiste ed è lecita una soluzione militare al conflitto. Sfortunatamente, la Turchia sostiene questa posizione e ha confermato che sosterrà qualsiasi azione che l'Azerbaigian intraprenderà per risolvere questo conflitto, comprese quelle militari", ha detto Lavrov. (Rum)