Polonia-Ue: Suski (PiS) non esclude veto di Varsavia su Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile che qualcuno "ci calpesti impunemente". Lo ha detto Marek Suski, deputato polacco del partito Diritto e giustizia (PiS), parlando all'emittente televisiva "Tvp Info" a proposito della possibilità che la Polonia metta un veto sul Fondo per la ripresa dell'Unione europea. A tale possibilità aveva fatto riferimento in un'intervista a "Gazeta Polska" il vicepremier e leader di PiS Jaroslaw Kaczynski. "Se da varie parti politiche continueranno ad arrivare ufficialmente attacchi in direzione della Polonia, noi difenderemo altrettanto ufficialmente il nostro buon nome e la nostra sovranità", ha detto Suski. Se necessario la Polonia farà uso dei "meccanismi che le consegnano i trattati e porrà il veto su determinate cose", ha proseguito il deputato, commentando le parole di Kaczynski. (segue) (Vap)