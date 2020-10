Polonia-Ue: Suski (PiS) non esclude veto di Varsavia su Fondo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader di PiS, la Polonia sta affrontando un tentativo di sottrazione della sua sovranità. Intervistato ieri dal settimanale "Gazeta Polska", Kaczynski ha dichiarato che "non c'è il nostro assenso a simili iniziative. Difenderemo la nostra identità, libertà e sovranità a ogni prezzo. Non ci lasciamo terrorizzare dai soldi". Per spiegare la natura dello scontro con l'Europa, Kaczynski ha usato l'esempio della Polonia popolare. "Dal punto di vista del modello comunista, ovvero l'Unione sovietica, l'esistenza di aziende agricole individuali era un orrore e tuttavia nella Repubblica popolare polacca (Prl) esistevano. L'attività della Chiesa cattolica era anch'essa mal tollerata, ma in Polonia la Chiesa operava, anche se era perseguitata. Persino nel contesto comunista alcune sfere di libertà erano difese. Oggi le istituzioni dell'Ue, i suoi vari burocrati, i suoi politici che i polacchi non hanno mai eletto, desiderano da noi un accertamento della nostra intera cultura e respingono tutto ciò che per noi è massimamente importante perché non piace loro", ha detto Kaczynski. "Se minacce e ricatti continueranno, noi difenderemo duramente l'interesse vitale della Polonia. Veto. Non possumus. Così agiremo verso chiunque tenti contro di noi delle estorsioni", ha continuato il leader di PiS. (Vap)