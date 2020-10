Decreto Agosto: Lega, accolti odg per militari Strade sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo Lega in commissione Difesa alla Camera e responsabile dipartimento del partito, Roberto Paolo Ferrari, in una nota dichiara: "Solo la Lega si impegna per dare attuazione alle misure richieste per i militari impiegati in Strade sicure. Con accoglimento di due ordini del giorno al decreto Agosto, inizialmente emendamenti ma poi decaduti per la questione di fiducia posta dal governo, la Lega è riuscita ad impegnare l'esecutivo a garantire migliori condizioni di impiego per i militari che prestano servizio in questa operazione". "Diversamente dall'indifferenza dimostrata dalla maggioranza Pd-M5s - aggiunge Ferrari - il gruppo della Lega in commissione Difesa ha raccolto le istanze delle rappresentanze dei militari e dei loro comandanti e le ha portate all'attenzione del governo. Ora - conclude l'esponente leghista - attendiamo che lo stesso dia seguito agli impegni assunti e che nel primo provvedimento utile innalzi le ore di straordinario pagate ai militari a pari di quanto già avviene per le forze di polizia e ne assicuri un impiego con modalità più efficaci e meno statiche". (Com)