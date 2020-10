Viabilità: Autostrade, da notte mercoledì 14 chiuso svincolo di Gazzada (Va) su A8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade annuncia in una nota di aver aggiornato, sulla A8 Milano-Varese, il programma delle chiusure notturne dello svincolo di Lago di Varese Gazzada che sarà chiuso, in uscita per chi proviene da Milano, nelle tre notti consecutive di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, con orario 21.00-5.00, per lavori di manutenzione delle opere d'arte. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate e seguire le indicazioni per la A60 Tangenziale di Varese. (Com)