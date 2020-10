Covid: Bulgaria, casi superano per la prima volta quota 700

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha registrato nelle ultime 24 ore 785 nuovi casi di contagio da Covid-19. Lo riferisce la stampa locale, precisando che per la prima volta il numero dei casi individuati in 24 ore supera le 700 unità. I test effettuati sono stati 5.819, con una percentuale di positivi riscontrati pari al 13,49 per cento. La capitale Sofia ha registrato 259 casi positivi, seguita dalla regione di Plovdiv con 87 casi, la regione di Blagoevgrad con 82 casi e la regione di Shoumen con 39 casi. Dall'inizio della pandemia la Bulgaria ha effettuato 583.143 test, mentre il totale dei casi ha raggiunto le 25.774 unità. I casi attivi sono attualmente 8.712. Fra i nuovi contagiati vi sono 31 operatori sanitari, che portano il totale dei positivi riscontrati nella categoria a 1.415. Attualmente i pazienti ricoverati sono 1.307, mentre sono 64 le persone in terapia intensiva. (Seb)