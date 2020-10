Covid: Regione Lazio, effettuate 116.811 vaccinazioni antinfluenzali al 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 12 ottobre nel Lazio sono state effettuate 116.811 vaccinazioni antinfluenzali, eseguite da 2.274 medici di medicina generale e 90 pediatri di libera scelta. Lo comunica in un post su Facebook l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio. "È necessario che i pediatri contribuiscano maggiormente alla vaccinazione antinfluenzale, 90 è un numero troppo basso - prosegue il post -. Da domani, come da ordinanza, inizierà la distribuzione nelle farmacie di 20 mila dosi a settimana e lì dove sussistano le condizioni verrà anche organizzato il servizio di inoculazione in collaborazione con le Usca-R". (Rer)