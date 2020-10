Egitto: 139 nuovi casi di coronavirus e 9 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute egiziano ha annunciato 139 nuovi casi di contagio da coronavirus in Egitto con nove decessi e 98 guarigioni. Il consigliere del ministro della salute e della popolazione per gli affari dei media e portavoce ufficiale del ministero, Khaled Mujahid, ha dichiarato che sono stati registrati 139 nuovi casi positivi alle analisi di laboratorio del virus, nell'ambito delle necessarie procedure di sorveglianza. Il numero totale di contagi in Egitto è di 104.787 casi, inclusi 97.841 casi che sono stati curati e 6.071 morti. (Cae)