Roma: controlli anti prostituzione, 137 fermati e 5 persone multate

- Proseguono i servizi antiprostituzione messi in campo dagli agenti del commissariato Colombo. I controlli, ai quali hanno partecipato due unità del reparto Prevenzione crimine Lazio, una unità del commissariato Tor Carbone, hanno interessato la stazione della metropolitana linea B, fermata Basilica San Paolo, piazza Bartolomeo Romeo, viale Marconi, via Cristoforo Colombo, largo Enea Bortolotti, largo Lamberto Loria, piazza dei Navigatori. Al termine dei controlli 3 prostitute ed un cittadino romeno sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa a contrasto della diffusione del Covid19, una prostituta è stata sanzionata ai sensi del regolamento di polizia urbana. Inoltre, 137 le persone complessivamente identificate. (Rer)