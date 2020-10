Tunisia: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Sbeitla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti gli scontri tra manifestanti e polizia nella zona tunisina di Sbeitla, nella provincia di Kasserine, al confine con l'Algeria. Le forze dell'ordine, riferisce l'emittente radiofonica locale "Mosaique Fm" hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti tornati in strada ieri sera. Questi ultimi hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza. Ieri pomeriggio a Sbeitla sono scoppiati violenti scontri a seguito della morte di un uomo durante una campagna di demolizione di chioschi abusivi costruiti in un demanio statale. Il governo ha deciso di inviare l'esercito per sedare i disordini di questo piccolo paese del governatorato di Kasserine, nella Tunisia centro-settentrionale, a circa 260 chilometri da Tunisi. Il primo ministro tunisino, Hishem Mechichi, ha poi licenziato il governatore di Kasserine e gli ufficiali della sicurezza, in connessione con le proteste. Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa tunisino, il maggiore Muhammad Zakri, ha confermato l'intervento dell'Esercito per proteggere le installazioni pubbliche e le istituzioni vitali nella zona in coordinamento con le unità di sicurezza, indicando di essere intervenuti su richiesta delle autorità locali, secondo una dichiarazione rilasciata a dei media locali.(Tut)