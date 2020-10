Medio Oriente: al via oggi i colloqui tra Israele e Libano sui confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati stamani alle 10:00 ora locale (le 09:00 in Italia) gli storici colloqui tra Libano e Israele sulla delimitazione dei loro confini marittimi. I negoziati mediati dagli Stati Uniti si terranno presso la sede della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) a Naqoura, sotto l’egida di una squadra della rappresentanza dell'Onu in Libano. Per la parte statunitense sarà presente David Schenker, vice segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente. Secondo il quotidiano israeliano “Haaretz”, che cita un alto funzionario coinvolto nel dossier, un accordo potrebbero raggiungere nel giro di poche settimane. "Il primo incontro sarà molto pragmatico e realistico per risolvere la questione del confine marittimo. Questi non sono colloqui di pace e non è normalizzazione come con Emirati Arabi Uniti e Bahrein. È un obiettivo molto, molto chiaro e specifico: è una disputa tecnica ed economica".Si tratta a ben vedere dei primi colloqui diplomatici civili ufficiali in 30 anni tra Israele e Libano. L’obiettivo, come detto, è risolvere la controversia sull'esplorazione del gas naturale nell'area marittima tra i due Paesi. "Per dieci anni è stato impedito lo sviluppo delle risorse naturali, del gas e del petrolio nell'area contesa e accanto ad essa. Abbiamo intenzione di risolvere questa controversia per aprire la strada allo sfruttamento delle risorse naturali a beneficio di entrambi i popoli. Per questo motivo la delegazione israeliana non è guidata dal primo ministro o dal ministero degli Esteri, ma dal ministero dell'Energia. In ballo ci sono molti soldi per l’economia. Se l'altra parte si presenterà con un approccio pragmatico, possiamo compiere progressi", ha detto il funzionario citato da “Haaretz”. La delegazione israeliana in Libano sarà guidata dal direttore generale del ministero dell'Energia, Udi Adiri, insieme al capo di gabinetto del ministro dell'Energia Yuval Steinitz, l'avvocato Mor Halutz. La delegazione includerà anche Aviv Ayash, consigliere di Steinitz per gli affari internazionali; Reuven Azar, consigliere strategico del primo ministro Benjamin Netanyahu; Alon Bar, vicedirettore generale del ministero degli Esteri; e il generale Oren Setter, il comandante della divisione strategica dell'esercito. La delegazione libanese sarà composta da militari e tecnici, tra cui il vice capo di Stato maggiore dell'esercito libanese Bassam Yassin e il direttore dell'amministrazione petrolifera libanese Wisam Shbat.La questione della demarcazione dei confini marittimi tra Israele e Libano - due paesi formalmente ancora in guerra - assume una particolare rilevanza, alla luce delle licenze per lo sfruttamento delle risorse degli idrocarburi assegnate dal paese dei cedri nel febbraio 2018 al consorzio formato da Total, Eni e Novatek, e della nuova gara per l’assegnazione di nuovi permessi esplorativi. I colloqui preliminari sulla questione sono iniziati nel 2019 con la mediazione degli Stati Uniti e si sono concentrati inizialmente sullo stato dei giacimenti di gas naturale offshore contesi tra i due Pesi. Finora tutti i numerosi tentativi di mediazione sono falliti. La svolta è arrivata poco tempo dopo, durante l'ultima visita nella regione di David Schenker che parteciperà all'incontro odierno. Il diplomatico statunitense ha sottolineato che i colloqui si concentreranno solo sul confine marittimo e per ora non c'è intenzione di trattare altre questioni - come i 13 punti contesi lungo il loro confine terrestre. Tuttavia, dietro le quinte, gli Stati Uniti sperano che un accordo di successo sul confine marittimo possa aprire la porta a ulteriori contatti futuri, sullo sfondo di una campagna Usa-Israele per indebolire il gruppo sciita filo-iraniano Hezbollah.I colloqui avvengono nel pieno della crisi economica e istituzionale del Libano che va avanti ormai dall'ottobre del 2019 e che si è acuita dopo le devastanti esplosioni avvenute lo scorso 4 agosto nel porto dei Beirut costate oltre 190 morti e 6.500 feriti. Non solo. I negoziati avvengono giungono dopo la normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico e due importanti Paesi del Golfo, Emirati e Bahrein, firmato lo scorso 15 settembre a Washington e mediato sempre dagli Stati Uniti. (Res)