Imprese: Di Stefano a "Il Sole 24 Ore", il futuro dipende da formazione e innovazione

- Futuri. Declinato al plurale perché sono molteplici gli aspetti dell'impresa, del lavoro e del paese che devono essere affrontati. Dall'innovazione all'istruzione, passando attraverso i territori e le città per approdare nel mondo. "Vogliamo riflettere sui futuri che ci attendono, sul paese che possiamo costruire e che dipenderà dalle scelte strategiche che faremo". Lo ha detto in una intervista a "Il Sole 24 Ore" Riccardo Di Stefano, il nuovo presidente, che ha scelto questo titolo, 'Futuri. Pronti all'impresa' per il convegno dei Giovani imprenditori che si terrà venerdì e sabato. Tradizionalmente il luogo è Capri, questa volta sarà a Roma. La diffusione della pandemia ha condizionato la scelta di trasferire nella Capitale in convegno, ma il dibattito si terrà comunque in presenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. "Non l'abbiamo voluto saltare - spiega - il presidente del Giovani - perché è troppo importante confrontarci per definire un progetto per i prossimi anni. Il Covid ha cambiato profondamente le persone e l'economia, il modo di lavorare, di consumare e le dinamiche del commercio globale. Dobbiamo decidere quale paese vogliamo costruire per il futuro, convinti che niente potrà più essere come prima". (segue) (Rin)