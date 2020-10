Imprese: Di Stefano a "Il Sole 24 Ore", il futuro dipende da formazione e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confindustria - continua il presidente - ha presentato un progetto strutturato a luglio, ora occorre intervenire al più presto per essere pronti quando scadrà il blocco dei licenziamenti. Prevediamo che i processi di ristrutturazione delle imprese, finora bloccati dal governo, abbiano ripercussioni importanti sull'occupazione e per questo serve tutelare le persone, pensando prima di tutto alla loro occupabilità, anche attraverso piani di riqualificazione professionale". Di Stefano è il presidente dei Giovani di Confindustria, il piano europeo ha il nome di Next Generation Ue, vuol mettere le basi per l'Europa della prossima generazione. Occorre una maggiore attenzione ai giovani. "Il debito aggiuntivo che stiamo contraendo siamo noi, i nostri figli e i nostri nipoti a doverlo ripagare. Occorre agire con grande responsabilità e utilizzare al meglio le risorse Ue. Dobbiamo concentrarci su grandi progetti che disegneranno l'Italia del futuro perché le scelte che faremo oggi determineranno il domani. Il Covid può essere un'occasione per cambiare il Paese, dobbiamo coglierla", ha concluso Di Stefano. (Rin)