Tunisia: Sbeitla, arrestato il capo della polizia municipale

- E' stato arrestato il capo della polizia municipale di Sbeitla, piccolo paese del governatorato di Kasserine, nella Tunisia centro-settentrionale, a circa 260 chilometri da Tunisi. Riadh Nouioui, portavoce del tribunale di primo grado di Kasserine, ha reso noto in una dichiarazione che il giudice istruttore incaricato del caso della morte del cittadino Abderrazek Khachnaoui, deceduto durante una campagna di demolizione di chioschi abusivi costruiti in un demanio statale, ha ordinato la detenzione del capo della brigata di polizia municipale a Sbeitla. Khachnaoui è rimasto ucciso dalla demolizione di un chiosco abusivo avvenuta da parte delle autorità locali. L'uomo si trovava all'interno del chiosco all'insaputa degli organi competenti. Questo episodio ha provocato la rabbia degli abitanti del luogo sfociata in scontri con la polizia proseguiti anche ieri sera, quando le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti tornati in strada. Questi ultimi, riferisce l'emittente radiofonica locale "Mosaique Fm", hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza. Ieri pomeriggio a Sbeitla sono scoppiati violenti scontri e il governo ha deciso di inviare l'esercito per sedare i disordini. Il primo ministro tunisino, Hishem Mechichi, ha licenziato il governatore di Kasserine e gli ufficiali della sicurezza, in connessione con le proteste. Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa tunisino, il maggiore Muhammad Zakri, ha confermato l'intervento dell'esercito per proteggere le installazioni pubbliche e le istituzioni vitali nella zona in coordinamento con le unità di sicurezza. (Tut)