Ue: Vestager a "La Stampa", avanti con gli aiuti ma i governi dicano quanto hanno speso

- "Abbiamo deciso di prorogare di altri sei mesi il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ma ora facciamo una domanda ai governi: avete speso quei soldi? Siamo ancora in attesa di tutte le risposte". Lo ha detto a "La Stampa" Margrethe Vestager, che ha sin qui approvato quasi 3 mila miliardi di euro di interventi pubblici per sostenere le imprese europee colpite dalla crisi. Più della metà dei fondi riguarda la Germania e al secondo posto — davanti alla Francia— c'è l'Italia (il 15,2% del totale). La vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza (e al Digitale) ha deciso di estendere fino al 30 giugno 2021 l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, introducendo una novità: "I governi - spiega - potranno coprire una parte dei costi fissi delle aziende che hanno perso almeno il 30 per cento del loro fatturato". Non c'è una stima dell'impatto reale delle 367 misure finora approvate. "No, per questo abbiamo chiesto i dati ai governi. So che per alcuni è uno stress fornirli, ma per noi è molto importante avere un quadro chiaro. Perché un conto è il budget a loro disposizione, un altro è vedere quanti soldi sono stati effettivamente utilizzati. Gli aiuti di Stato che vogliamo autorizzare devono essere proporzionati e necessari". Anche per Alitalia, a settembre, la Commissione ha autorizzato 200 miliardi di aiuti. "Quell'intervento rappresenta un risarcimento danni. Anche per le aziende in difficoltà - in caso di danni dovuti alla pandemia - è possibile ricevere un aiuto se c'è stato un ulteriore deterioramento dei conti". (segue) (Res)