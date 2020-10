Ue: Vestager a "La Stampa", avanti con gli aiuti ma i governi dicano quanto hanno speso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora però la Commissione deve esprimersi sui due prestiti da 1,3 miliardi ad Alitalia per i quali sono state avviate due diverse indagini. Ma nel frattempo il governo ha stanziato ulteriori 3 miliardi per creare una nuova società che non dovrà restituire i precedenti aiuti, qualora fossero giudicati illegittimi. Sembra sia sufficiente il cambio di nome per garantire la discontinuità economica e sfuggire a questa responsabilità. "No. Per questo usiamo una serie di criteri per avere la certezza che non si tratti della stessa azienda. Può certamente essere una questione di 'brand', ma anche di quali rami d'attività sono stati venduti e a chi, oppure ancora del destino dei dipendenti. È da questi elementi che si capisce se c'è effettivamente una nuova società e dunque se questa non è responsabile per gli aiuti di Stato da restituire. Non voglio anticipare cosa accadrà nel caso di Alitalia, ma questo è ciò che è successo in altri casi in precedenza". L'Italia sta mettendo a punto i progetti da finanziare con le risorse del Recovery Fund. (segue) (Res)