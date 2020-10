Ue: Vestager a "La Stampa", avanti con gli aiuti ma i governi dicano quanto hanno speso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vestager si sofferma sul ruolo avranno gli investimenti nel Digitale. "Sono molto contenta che i leader Ue abbiano approvato il target del 20 per cento per questo tipo di investimenti, oltre all'obiettivo del 37 per le spese 'green'. Perché senza una transizione digitale non è possibile nemmeno una transizione verde. È inoltre importante che ci sia un investimento nelle competenze digitali, che molti europei non hanno. Ma è anche fondamentale che la società si metta al passo con la digitalizzazione in modo ordinato, deciso dagli esseri umani e non dalla tecnologia. Per questo stiamo lavorando a un Digital Service Act e a un Digital MarketAct". "Non si parla di black list - aggiunge -. Il primo provvedimento porterà a un aggiornamento della direttiva e-commerce, in modo che lo shopping e le discussioni online siano più simili a quelle nel mondo offline in termini di responsabilità. II secondo ha più a che fa *** re con i mercati digitali ed è diviso in due filoni. Uno servirà per definire cosa possono e cosa non possono fare le società che rispondono a una serie di caratteristiche oggettive, per esempio nella gestione dei dati. L'altro invece prevede uno strumento che ci consentirà di avviare indagini su un determinato mercato, non più quindi sulle singole società, e imporre rimedi in caso di criticità". (segue) (Res)