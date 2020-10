Ue: Vestager a "La Stampa", avanti con gli aiuti ma i governi dicano quanto hanno speso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione Rete Unica, che vede coinvolta Tim e che porterà alla creazione di un monopolio nel settore italiano delle telecomunicazioni, rischia di essere in contrasto con la normativa Ue. "Faccio solo un'osservazione in generale: può esserci un grossista monopolista se questo non è integrato verticalmente, se cioè non vende anche a sé stesso nella parte al dettaglio del settore d'attività. Potrebbe essere in aree in cui non c'è concorrenza come ora, diventando quindi un grossista più neutrale che consenta ai diversi rivenditori di competere l'uno contro l'altro. Quindi non è impossibile, ma dipende molto da come vengono impostate le cose. Non so se questo si applicherà nel caso italiano perché non conosciamo ancora molti dettagli", ha concluso Vestager. (Res)