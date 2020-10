Fmi: Ferretti al "Corriere della Sera", l'Italia può ridurre il debito aumentando la produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gian Maria Milesi-Ferretti, vicedirettore della Ricerca del Fondo monetario internazionale, da anni letteralmente redige il cuore del 'World Economic Outlook' in quanto numero due della capo economista Gita Gopinath. Quello pubblicato ieri è il suo ultimo: l'economista italiano ha annunciato ieri che lascia il Fmi per un nuovo incarico. Per quest'anno e nelle proiezioni sul 2021 e sul 2015 c'è una relativa perdita di terreno dell'area euro sugli Stati Uniti e sulla Cina. Ferretti spiega al "Corriere della Sera" a cosa è dovuta. "Senz'altro c'è una dicotomia forte della Cina sul resto del mondo quest'anno e il prossimo. La ragione principale è che la Cina ha contenuto meglio la pandemia. In febbraio e marzo ha limitato all'area di Wuhan le restrizioni più importanti, eppure ha avuto solo 85 mila casi ufficiali di contagio su una popolazione di 1,4 miliardi di persone". "Non so - aggiunge - se la stima sia perfetta, ma in ogni caso si tratta di un'incidenza molto minore rispetto all'Europa e agli Stati Uniti. Questo ha permesso ai cinesi di evitare una contrazione sul complesso del 2020, anche senza imprimere un forte stimolo all'economia come il governo di Pechino fece nel 2008 e 2009". Il vicedirettore osserva che "a Cina beneficia anche di un aumento della domanda delle proprie esportazioni: sia nelle tecnologie, che nei prodotti farmaceutici e nei dispositivi di protezione personale come mascherine e tute. Inoltre, ha visto un aumento della domanda per i propri prodotti nel resto del mondo quando in aprile e maggio altri sistemi produttivi erano bloccati dalla pandemia". (segue) (Res)