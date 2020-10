Fmi: Ferretti al "Corriere della Sera", l'Italia può ridurre il debito aumentando la produttività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa però sembra subire una recessione più profonda anche rispetto agli Stati Uniti. "Nelle proiezioni di medio periodo, non ci sono grandi differenze rispetto ai trend di prima della crisi. Quest'anno e il prossimo invece vediamo alcuni fattori importanti che pesano in particolare per la zona euro: l'economia europea è più caratterizzata da una parte di attività di servizi in cui il contatto personale è importante. Il turismo, soprattutto. Senza l'impatto più che proporzionale dei Paesi più esposti — Spagna, Grecia, Portogallo, Italia — la differenza fra area euro e Stati Uniti sarebbe stata minore. Dal lato americano poi non va dimenticato che tutta l'industria delle tecnologie è andata molto bene, come si vede dalle valutazioni dei mercati azionari, mentre l'intensità del lockdown è stata minore". Per l'Italia il Fondo vede in prospettiva un ritorno alle tendenze pre crisi di crescita molto lenta, con il dato più debole dell'area euro nel 2025. "Un aspetto da ricordare è che in agosto vediamo sull'Italia un andamento della produzione industriale migliore del previsto. Dovremo vedere cosa succede con Covid-19 e le misure di contenimento. Mi auguro che la situazione resti sotto controllo". (segue) (Res)