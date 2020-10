Fmi: Ferretti al "Corriere della Sera", l'Italia può ridurre il debito aumentando la produttività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va premesso - continua - che l'incertezza nelle previsioni sul medio periodo è altissima. Per ora nelle nostre proiezioni abbiamo un tasso di crescita che torna più o meno ai livelli pre-crisi al 2025, mentre nei prossimi anni si tiene a livelli più alti per colmare parte della perdita del 2020. Ma non abbastanza da colmare il divario accumulato rispetto a uno scenario senza pandemia. La speranza è che, anche con l'aiuto del Recovery Fund, le riforme permettano di avere un tasso più adeguato di crescita della produttività e una dinamica più favorevole del reddito. Come dice il governatore Ignazio Visco, speriamo che la risposta a livello europeo e la politica economica portino a un salto di qualità". Sul debito pubblico le previsioni sono più guardinghe di quelle del governo. "Questo per tanti versi è un mondo nuovo. All'inizio dell'anno non avremmo immaginato l'attuale livello di debito nei Paesi avanzati, ma è il risultato della caduta del prodotto e di una risposta correttamente aggressiva all'emergenza da parte dei governi. I numeri del debito salgono in modo notevole, eppure vediamo rendimenti dei titoli italiani a dieci anni sotto i 70 punti base (0,7 per cento). I più bassi di sempre". (segue) (Res)