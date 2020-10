Fmi: Ferretti al "Corriere della Sera", l'Italia può ridurre il debito aumentando la produttività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peso dell'esposizione del settore pubblico sembra diventato irrilevante. "La parte essenziale è la dinamica del denominatore, cioè le dimensioni e il ritmo di espansione dell'economia che deve sostenere quel debito pubblico. Come dico, va recuperato un tasso di crescita della produttività più adeguato. Questo permetterebbe di controllare meglio anche le dinamiche della finanza pubblica. L'altra componente essenziale riguarda l'impatto del bilancio pubblico nel rafforzare il lato dell'offerta. Non solo tramite la spesa in infrastrutture; è fondamentale anche un investimento nell'educazione che dia frutti su orizzonti più lunghi. Lo stesso riguarda anche il settore di ricerca e sviluppo. Bisogna spendere in modo oculato con l'obiettivo di aumentare la produttività". Il Fondo monetario dedica molta attenzione anche alla transizione ambientale. "Quando si riducono le emissioni, bisogna pensare all'impatto sull'occupazione e a un aumento dei costi dell'energia che si può scaricare sulle persone meno abbienti. Questi gruppi andrebbero compensati, magari con parte dei proventi di un prelievo sulle emissioni di CO2. Ma la transizione energetica può creare anche tanti posti di lavoro. Pensiamo agli investimenti in fonti rinnovabili, o alla riconversione edilizia per ridurre i consumi energetici", ha concluso Ferretti. (Res)