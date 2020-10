Francia: Covid, stasera Macron si esprimerà sulla crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si esprimerà questa sera alle 19:55 ai microfoni delle emittente televisive "France 2" e "Tf1" per fare il punto sulla crisi del coronavirus e annunciare nuove eventuali restrizioni. Lo scrive la stampa francese, spiegando che l'ultimo intervento del capo dello Stato sull'emergenza sanitaria risale al 14 luglio. L'intervista dovrebbe durare 45 minuti, durante i quali Macron dovrebbe annunciare nuove restrizioni destinate ad arginare l'epidemia in Francia. Tra queste, i media francesi parlano dell'applicazione di un coprifuoco serale, come già è stato fatto nella Guyana. "L'idea è quella di un elettroshock, di un discorso che segni gli animi per mettere in atto concretamente il 'vivere con il virus' nella prossime settimane ma per far comprendere anche che se non si prendono misure radicali lì dove il virus va veloce saremo costretti a tornare alla quarantena", afferma un consigliere del governo citato in forma anonima dal quotidiano "Les Echos". Nella mattinata di ieri, 13 ottobre, si è riunito all'Eliseo un Consiglio di difesa sanitaria, mentre in serata il primo ministro, Jean Castex, ha riunito diversi ministri come quello dell'Economia, Bruno Le Maire, dell'Interno, Gerald Darmanin, e della Giustizia, Eric Dupond Moretti. (Frp)