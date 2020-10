Aerospazio: Leonardo, al lavoro sui bracci robotici per missione Nasa e Esa Mars Sample Return (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Sta del lander Nasa è invece un braccio più complesso, con 7 gradi di libertà che supera i 200 cm di estensione e entra ora nella fase di sviluppo del breadboard. In questo caso, Leonardo è responsabile di un consorzio industriale internazionale incaricato anche della progettazione dell’elettronica di controllo, del software e del sistema di visione. Entrambi i bracci si basano sull’esperienza maturata nella realizzazione dei modelli DELIAN e DEXARM, sviluppati da Leonardo, tuttora considerati standard di riferimento nel mercato spaziale europeo. L’azienda vanta inoltre una forte conoscenza nel settore delle trivelle spaziali, progettate per missioni quali Rosetta, ExoMars e Luna-27. Per Msr, Leonardo contribuirà anche all'Earth Return Orbiter (Ero) attraverso Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67 per cento e Leonardo 33 per cento) che sarà responsabile della fornitura del sistema di comunicazione che consentirà la trasmissione dei dati tra Terra, Ero e Marte. Progetterà inoltre l’Orbit Insertion Module e gestirà la fase di Assembly Integration and Test (Ait) per il modello Proto-Flight della sonda Ero. Mars Sample Return (Msr) La campagna Msr dell’Esa e Nasa comprende tre missioni che saranno lanciate a partire dal 2020. Queste missioni funzioneranno insieme per raggiungere l'ambizioso obiettivo di portare sulla Terra campioni del suolo di Marte nel 2031. (segue) (Com)