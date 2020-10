Aerospazio: Leonardo, al lavoro sui bracci robotici per missione Nasa e Esa Mars Sample Return (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima missione “Mars2020” della Nasa, lanciata lo scorso luglio, vedrà il rover Perseverance scavare e raccogliere materiale del suolo marziano. Perseverance sigillerà i campioni di roccia e suolo in appositi contenitori e li rilascerà sul terreno in posizioni strategiche in attesa della missione successiva. Con partenza prevista nel 2026, il “Sample Retrieval Lander” è la seconda missione di Msr. Questa missione è a sua volta composta da tre elementi: il lander della Nasa, il Sample Fetch Rover dell’Esa, e il Mars Ascent Vehicle (Mav). Leonardo è coinvolta nello studio dei bracci per il lander Nasa e il rover dell’ESA che avranno caratteristiche e compiti diversi tra loro. Il rover, con l’aiuto del braccio robotico, cercherà e raccoglierà i campioni sul suolo e li porterà al lander Nasa. Il lander Nasa con il suo braccio ESA trasferirà i campioni al Mav che li lancerà nell’orbita marziana. Infine, la terza missione “Earth Return Orbiter” (Ero) sarà programmata in relazione al suo compito di raccogliere “al volo” il contenitore con i campioni nell’orbita di Marte e portarli sulla Terra. Leonardo, attraverso Thales Alenia Space, fornirà elementi cruciali dell'orbiter. Atterraggio previsto nell’Utah (Usa). (Com)