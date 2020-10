Mauritania: capo di stato maggiore discute dei diritti umani con i funzionari dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato maggiore delle Forze armate mauritane, il generale Mohamed Bamba Meguett, ha parlato con i funzionari delle Nazioni Unite del rispetto dei diritti umani durante l'azione militare condotta dalle forze congiunte dei paesi del Sahel. Ould Meguett ha ricevuto nel suo ufficio una delegazione congiunta dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e del segretariato esecutivo del G5 Sahel. Questa visita ha lo scopo di informare lo stato maggiore delle Forze armate sulla natura e l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione intrapresa dall'Alto commissario per i diritti umani, in collaborazione con le forze comuni dei paesi del G5 Sahel, secondo quanto riferisce il sito web dell'esercito mauritano. (Res)