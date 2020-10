Aerospazio: Thales Alenia Space scelta da Airbus come partner nella missione Mars Sample Return

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha firmato con Airbus Defence and Space, prime contractor del programma, l’Autorizzazione a Procedere (Atp) per contribuire allo sviluppo dell'Earth Return Orbiter (Ero), elemento chiave della missione Mars Sample Return (Msr), che verrà realizzata attraverso una cooperazione internazionale guidata dalla Nasa. La prima tranche del contratto di circa 11 milioni di euro coprirà le prime attività di sviluppo e progettazione, mentre il valore contrattuale globale è di circa 130 milioni di euro. Thales Alenia Space, si legge in un comunicato, sarà responsabile per la fornitura del Sistema di Comunicazione, costituito dagli elementi che consentiranno la trasmissione dei dati tra la Terra, la sonda Ero e Marte; la progettazione del fondamentale Orbit Insertion Module (Oim) e la relativa architettura termo-meccanica, di propulsione ed elettrica; l’assemblaggio, integrazione e test (Assembly Integration and Testing - Ait) del modello di volo del satellite Ero e degli elementi che lo compongo, nelle sue camere pulite di Torino e Tolosa (segue) (Com)