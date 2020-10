Aerospazio: Thales Alenia Space scelta da Airbus come partner nella missione Mars Sample Return (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda Earth Return Orbiter è composta dal modulo di ritorno – Return Module (Rm) e da modulo di inserzione in orbita marziana – Orbit Insertion Module (OIM). Il Return Module contiene il payload della NASA dedicato alla cattura dei campioni marziani una volta in orbita attorno a Marte, al successivo isolamento e consegna a Terra. L'Orbit Insertion Module è un elemento aggiuntivo del satellite che abilita la propulsione chimica per l’inserimento del veicolo spaziale nell'orbita di Marte. Questo modulo è di fondamentale importanza in quanto consentirà la riduzione della velocità del veicolo spaziale, permettendo alla gravità marziana di catturare l'Ero, inserendolo in un'orbita stabile. Quando la manovra sarà completata con successo, l'Oim verrà rilasciato dal Rm consentendogli di risparmiare massa in vista del ritorno sulla Terra. Hervé Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di far parte della squadra che gestirà questa missione rivoluzionaria che porterà Marte sulla Terra, e che aprirà una nuova frontiera nelle missioni di esplorazione di Marte. Mars Sample Return ha un'immensa importanza scientifica, che potrebbe portare a nuove clamorose scoperte sulla geologia marziana, clima e la vita stessa. Il nostro coinvolgimento in questa nuova missione riflette la nostra aspirazione Space for Life, e si basa su tutto ciò che abbiamo già sviluppato in termini di tecnologie, incluso il fondamentale aspetto della protezione planetaria". (segue) (Com)