Aerospazio: Thales Alenia Space scelta da Airbus come partner nella missione Mars Sample Return (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Comparini, Senior Executive Vice President Osservazione, Esplorazione e Navigazione di Thales Alenia Space, ha dichiarato: “Thales Alenia Space porterà la sua grande esperienza nell’ambito dell'esplorazione di Marte, ottenuta dal ruolo di guida per le missioni ExoMars 2016 e 2022 alla ricerca della vita sul Pianeta Rosso. Il Trace Gas Orbiter lanciato nel 2016 in orbita attorno a Marte, sta analizzando l'atmosfera marziana prima di diventare il catalizzatore delle comunicazioni per tutte le future missioni che atterrano su Marte.” Leonardo è ampiamente coinvolta nelle missioni di esplorazione di Marte, dalle missioni ExoMars 2016 e 2022 fino al programma Mars Sample Return. In quest'ultimo, Leonardo sta studiando e progettando i due bracci robotici che raccoglieranno e trasferiranno i campioni marziani sul Veicolo di Ascesa - Mars Ascent Vehicle (Mav). (Com)