Cina: coronavirus, a Tsingtao sottoposti a test oltre 7,5 milioni di abitanti (2)

- La comunità di Loushanhou, dove si trova il Tsingtao Chest Hospital, è stata trasformata in un'area a medio rischio, hanno spiegato i funzionari locali in una conferenza stampa. Secondo l'amministrazione della città, le comunità residenziali, gli ospedali e i mercati in cui sono stati rilevati i casi sono stati tutti chiusi. Un funzionario locale ha dichiarato che il rischio di riacutizzazione del contagio a Tsingtao è minimo in quanto la fonte di infezione è stata localizzata in un ospedale invece che all'interno della comunità, e i pazienti sono stati trasferiti immediatamente ad altri ospedali. (segue) (Cip)