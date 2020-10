Egitto: la figlia di Nasser nell'elenco dei senatori nominati da Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza dell’Egitto ha diffuso nella notte la lista dei nuovi membri del Senato selezionati per nomina presidenziale. Il Senato, che è stato creato in base agli emendamenti costituzionali approvati lo scorso anno, fungerà da camera consultiva della Camera dei rappresentanti. Prenderà al posto del Consiglio della shura, la camera alta del parlamento che è stata sciolta nel 2014. Si compone di 300 senatori, 100 dei quali sono eletti tramite il sistema di candidatura individuale e altri 100 tramite il sistema delle liste di partito chiuse, con i restanti 100 nominati dal presidente della Repubblica. L'elenco comprende personaggi di spicco, attori, caporedattori, chierici, vescovi e politici. Soprattutto, l'elenco include Hoda Abdel-Nasser, la figlia dell'ex presidente Gamal Abdel-Nasser. La prima sessione del Senato inizierà a ottobre per un mandato di cinque anni che terminerà nel 2025. Di solito è una sessione procedurale in cui i senatori prestano giuramento costituzionale, riferisce il quotidiano “Al Masry al Youm”. (Cae)