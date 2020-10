Trasporti: il Bahrein instaurerà una linea marittima con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta discutendo l'istituzione di una linea ferroviaria con Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, mentre il Bahrein prevede di stabilire un collegamento marittimo diretto con lo Stato ebraico dopo l'avvio della normalizzazione tra i due paesi. "La prima nave da carico del Bahrein arriverà presto dal porto di Khalifa bin Salman in Bahrain al porto di Haifa", ha riferito ieri l’emittnete “Israeli Broadcasting Corporation”. Edni Simkin, amministratore delegato della compagnia di navigazione privata Msc Israel, ha affermato che gli alti funzionari nel campo dei porti e della navigazione marittima in Bahrein stanno mostrando grande interesse per una più forte cooperazione con Israele. Secondo l'emittente israeliana, Tel Aviv sta discutendo con Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Giordania per stabilire una linea ferroviaria per collegare il porto di Haifa con gli Emirati Arabi Uniti.(Res)