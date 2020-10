Giappone: governo studia ulteriori misure di stimolo per l’economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia tra i principali produttori industriali del Giappone ha registrato la prima variazione positiva dal 2017 ad oggi, secondo l’ultimo sondaggio trimestrale “Tankan” effettuato dalla Banca del Giappone, e pubblicato il primo ottobre. A settembre l’indice si è attestato a meno 27 punti, in rialzo rispetto ai meno 34 dello scorso giugno. Il dato segna il primo miglioramento trimestrale da dicembre 2017, ma conferma comunque la grave crisi di fiducia delle aziende, impegnate a tentare di recuperare i volumi d’affari precedenti la crisi. “Il rimbalzo non è stato forte quanto previsto, ma il Tankan ha confermato che un recupero è in atto”, ha commentato Hideo Kumano, capo economista del Dai-ichi Life Research Institute interpellato dal quotidiano “Nikkei”. Gli economisti giapponesi prevedevano in media un indice di meno 23, secondo un sondaggio effettuato nei giorni scorsi dal quotidiani e dalla società di analisi “Quick”. A giugno l’indice aveva toccato il livello più basso dalla crisi finanziaria del 2009. (segue) (Git)