Giappone-Corea del Nord: ministro Difesa Kishi, preoccupati da esibizione missili

- Il Giappone è preoccupato per l’esibizione da parte della Corea del Nord di quello che appare il missili balistico intercontinentale più grande mai sviluppato da Pyongyang. Lo ha dichiarato ieri, 13 ottobre, il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, commentando la parata militare organizzata dal Nord in occasione del 75mo anniversario del Partito del lavoro. “La Corea del Nord ha perseguito costantemente la diversificazione della risposta agli attacchi, ed ha rafforzato incessantemente le proprie capacità offensive. Questo sviluppo rappresenta una nuova sfida”, ha dichiarato il ministro. Kishi ha ribadito l’impegno di Tokyo a rafforzare il coordinamento con la comunità internazionale, a cominciare dalla rigorosa attuazione del regime sanzionatorio decretato dal Consiglio di sicurezza Onu, per arginare lo sviluppo del programma balistico nordcoreano. (segue) (Git)