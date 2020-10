Giappone-Corea del Nord: ministro Difesa Kishi, preoccupati da esibizione missili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte dell’amministrazione Trump citata dal quotidiano “The Japan Times” ha definito “deludente” che la Corea del Nord continui a dare priorità ai suoi programmi nucleari e balistici illegali, dopo la parata militare organizzata dal leader Kim Jong-un in occasione del 75mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori. A rubare la scena in piazza Kim Il-sung, a Pyongyang, è stato un nuovo missile a lungo raggio che sembra essere stato sviluppato a partire da una precedente arma nota come Hwasong-15 e che è stato trasportato da un veicolo da 22 ruote. Si tratta del missile di dimensioni più grandi mai mostrato in Corea del Nord. La parata militare è avvenuta in un contesto di stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione della Penisola coreana. “Gli Stati Uniti invitano la Repubblica democratica popolare di Corea a impegnarsi in colloqui seri e sostenuti per raggiungere una completa denuclearizzazione”, ha affermato la fonte, rimasta in forma anonima, facendo anche riferimento a una vaga intesa raggiunta da Trump e Kim durante il vertice di Singapore del 2018. (segue) (Git)