Giappone-Corea del Nord: ministro Difesa Kishi, preoccupati da esibizione missili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim ha anche rivendicato il successo della Corea del Nord nel contenimento della pandemia di coronavirus, affermando che nel Paese non sono stati registrati casi di Covid-19, e ha augurato alla vicina Corea del Sud di superare al più presto la crisi sanitaria così che i due popoli possano “tenersi per mano”. Dall’altra parte, tuttavia, Kim ha promesso di rafforzare l’arsenale nucleare nazionale, sottolineando che “la capacità militare” del Nord “sta migliorando in quantità e qualità”. “Continueremo a rafforzare la nostra deterrenza militare per contenere e controllare tutti i pericolosi tentativi e gli atti intimidatori delle forze ostili”, ha dichiarato, aggiungendo che le armi atomiche “non verranno mai usate per attacchi preventivi”. “Ma se, e dico se, una qualsiasi forza violerà la sicurezza del nostro Stato e cercherà di ricorrere alla forza militare contro di noi, adopererò in anticipo tutta la nostra capacità offensiva per punirla”. (Git)