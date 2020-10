Giappone: Corte Suprema nega estensione benefit a lavoratori precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Giappone ha respinto ieri. 13 ottobre la richiesta di estendere bonus e contributi previdenziali ai lavoratori precari del paese, sostenendo che la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato non è irragionevole. L’atteso pronunciamento pone fine a due differenti cause giudiziarie relative alla disparità retributiva, e ribalta la sentenza di un’alta corte che aveva riconosciuto ad una ex dipendente dell’Osaka Medica College 1,09 milioni di yen (circa 10.285 dollari) di bonus non percepiti. La Corte Suprema ha bocciato anche una seconda sentenza simile, che riconosceva il versamento di contributi previdenziali ad ex dipendenti con contratti a tempo determinato di Metro Commerce, una sussidiaria di Tokyo Metro Co, il gestore della rete metropolitana della capitale giapponese. Il doppio pronunciamento della Corte Suprema segna una sconfitta per la crescente popolazione dei lavoratori giapponesi precari, che ammonta ormai a 20 milioni di individui su un totale di 56 milioni di lavoratori, secondo i dati ufficiali risalenti allo scorso agosto. (segue) (Git)