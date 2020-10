Malesia: leader opposizione Anwar non convince il re a verificare maggioranza alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Sultan Abdullah Ri’ayatuddin, non incontrerà i capi delle forze parlamentari che secondo il leader dell’opposizione, Anwar Ibrahim, consentirebbero a quest’ultimo di costituire una maggioranza di governo alternativa a quella dell’attuale primo ministro, Muhyiddin Yassin. Lo riferisce la stampa di quel paese. Anwar ha ottenuto un’udienza dal re ieri, 13 ottobre, e gli ha presentato documenti che a suo dire dimostrerebbero la presenza di una maggioranza parlamentare alternativa a quella che esprime l’attuale esecutivo. Una nota diffusa dal Palazzo reale dopo l’incontro suggerisce però che le evidenze presentate da Anwar non siano del tutto chiare: lo stesso Anwar ha ammesso, a margine dell’incontro, che il re non intende intraprendere ulteriori verifiche. “Una cosa è chiara. Il governo Muhyiddin è caduto e deve dimettersi”, ha però insistito il leader dell’opposizione, affiancato dalla moglie, Wan Azizah Wan Ismail, e dal segretario generale del Partito popolare di giustizia, Saifuddin Nasution. Il 73enne Anwar afferma di aver presentato al sovrano documentazione legittima che dimostra la disponibilità di 120 parlamentari - otto più del necessario - a sostenerlo nella creazione di un nuovo governo. (segue) (Fim)