Malesia: leader opposizione Anwar non convince il re a verificare maggioranza alternativa (5)

- L’ex primo ministro 95enne della Malesia, Mahathir Mohamad, ha annunciato il 7 agosto la creazione di un nuovo partito politico, in attesa di possibili elezioni anticipate che potrebbero dargli l’occasione di rivalersi sull’attuale capo del governo, Muhyiddin Yassin, che lo ha sostituito con un inatteso voltafaccia durante una crisi di governo lo scorso marzo. Mahathir, che all’inizio di quest’anno è stato espulso dal partito indigeno unito della Malesia (Bersatu), che aveva co-fondato assieme a Muhyiddin, ha annunciato che il suo partito sarà una “terza forza” nel panorama politico nazionale, e non si collocherà né nell’Alleanza nazionale – la coalizione delle forze conservatrici malesi – né nel cosiddetto “Patto della speranza”, l’alleanza delle formazioni politiche progressiste col cui sostegno Mahathir aveva vinto le elezioni politiche del 2018. Il nuovo partito verrà “provvisoriamente” guidato dallo stesso Mahathir, mentre suo figlio, Mukhriz Mahathir, né sarà presidente. Sempre il 7 agosto, Mahathir ha annunciato che lui e altri parlamentari espulsi nei mesi scorsi da Bersatu faranno appello all’Alta Corte di Kuala Lumpur per ottenere l’annullamento di tale provvedimento. (segue) (Fim)